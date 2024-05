Elezioni Poggio Torriana, la lista civica dei Volenterosi chiude con lo show di Marina Massironi

Una chiusura di campagna elettorale dedicata alla cultura con un omaggio da parte di un’illustre concittadina, Marina Massironi, che proporrà il suo reading teatrale “Ma che razza di Otello?”. Si chiuderà così, venerdì 7 giugno alla sala teatro del Centro Sociale, la campagna elettorale della lista civica dei Volenterosi per Poggio Torriana in vista del voto del 8 e 9 giugno. Appuntamento alle 20.30, per un saluto del candidato sindaco Danilo Rinaldi e di tutta la squadra dei Volenterosi. “Considero questa iniziativa emblematica della nostra proposta – dichiara Rinaldi - e ringrazio Marina Massironi, che già dai primi eventi dei Volenterosi si è resa disponibile e ora offrirà uno spettacolo unico, per chiudere una campagna elettorale nel migliore dei modi. Sarà un’occasione di crescita culturale, un momento di condivisione per il nostro bellissimo Comune e la sua cittadinanza. Come diciamo dall’inizio della campagna elettorale, un modo per alzare lo sguardo, insieme”.

Lo spettacolo della Massironi, da anni residente a Poggio Torriana, è una rivisitazione in chiave melodrammatica e ironica della tragedia shakespeariana, su un testo di Lia Celi e musiche e immagini di Paolo Cananzi. Quando la narrazione della fosca vicenda del Moro è affidata a un’attrice brillante e trasversale come la Massironi e a un’autrice vivace come Lia Celi, il risultato è infatti un’inaspettata rilettura della storia dell’impresa verdiana, delle regole del melodramma e dei temi cari alla tragedia shakespeariana: la gelosia, il razzismo, il plagio, la calunnia.

Il gioco della riscrittura propone un inedito punto di vista al femminile rispetto alle eroine del melodramma e si apre a divertenti e amari cortocircuiti con l’attualità. Marina Massironi restituisce al pubblico il triangolo Otello-Iago-Desdemona con umorismo sottile e spiazzante e momenti tragicamente appassionati, accompagnata al leggio da una tessitura di musiche e immagini. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al 324.9088145.