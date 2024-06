Elezioni, a Poggio Torriana Ronny Raggini punta al bis: "Fondiamo continuità e rinnovamento"

Ultime battute di campagna elettorale per le elezioni amministrative ed europee, con il Partito Democratico in lizza in 16 Comuni della provincia "con progetti credibili e radicati, figli del buon governo messo in essere sul territorio negli anni da persone pronte e competenti", spiegano i dem.

In questi giorni si susseguono i confronti fra i vari candidati sindaco e martedì sera si è tenuto il primo a Poggio-Torriana, dove il primo cittadino uscente Ronny Raggini con la lista Uniti per Poggio Torriana porta avanti l'esperienza amministrativa di questi anni insieme a un nuovo gruppo che fonde continuità e rinnovamento: "Una squadra del Pd fatta di tante esperienze e personalità diverse, ma unite dalla forte e chiara volontà di far crescere ancora di più il territorio affrontando le importanti e in certi casi inedite sfide che si presenteranno nei prossimi anni: dalla cura e valorizzazione di un territorio che vanta bellezze paesaggistiche uniche al sostegno alle famiglie e ai più giovani fino allo sviluppo delle già importanti realtà economiche del territorio. Ronny saprà interpretare al meglio le esigenze della comunità, come ha dimostrato di saper fare già in questa legislatura, e con serietà e dedizione sarà il sindaco che proietterà ancor più Poggio Torriana nel futuro".