Elezioni, a Poggio Torriana super sfida tra quattro candidati: il confronto in un centro sociale stracolmo

In un centro sociale stracolmo, si è tenuto ieri sera l'atteso confronto tra i quattro candidati sindaco di Poggio Torriana. Dopo una breve presentazione, ognuno ha avuto due minuti di tempo per rispondere a turno a quattro domande di grande respiro: la prima sul processo di fusione amministrativa di Torriana con Poggio Berni, la seconda sullo sviluppo territoriale e l'assetto urbanistico comunale, la terza sulla sostenibilità dei servizi alla persona, la quarta sulle prospettive per rilanciare turismo e cultura.

E' seguita una selezione di tre domande scritte dal pubblico su dei bigliettini inseriti in un'urna debitamente posta all'ingresso della sala, la prima, sul perché quattro liste e non due, la seconda sull'eventualità di avere come riferimento delle forze dell'ordine a Santarcangelo anziché a Verucchio, la terza che Giunta nominerebbe il futuro sindaco. La nota assolutamente positiva dell'incontro è stata l'educazione ed il rispetto dei cittadini che hanno ascoltato con interesse evitando tifoserie da stadio.

Il commento della candidata Macchitella

"Seppure i toni sono stati pacati, sono emerse le differenze di personalità e di visione dei quattro candidati sindaco - commenta Francesca Macchitella, candidata con la lista Territorio e Identità -, Ronny Raggini, sindaco uscente, punta sulla continuità e pare non prevedere grandi cambiamenti neppure nella definizione della Giunta comunale, dichiarando che in caso di vittoria l'esecutivo sarà composto solo da due assessori. Per noi il punto di forza è la trasversalità del gruppo, oltre la concretezza delle persone e le loro competenze che vanno a braccetto con le idee, innovative ma sostenibili. La mia squadra, se ne avessi la possibilità sarebbe composta da un gruppo solido e unito di maggioranza in consiglio comunale e da assessori dedicati a materie specifiche in base alle loro propensioni, in grado di orientare da subito processi riorganizzativi attraverso scelte chiare, comunicando con parole semplici e rendendo conto dell'operato ai cittadini".

"Come detto nella mia presentazione e anche in chiusura, durante l'appello al voto, sono convinta che il grado di libertà nel realizzare il programma è la differenza sostanziale con le altre liste condizionate da segreterie di partito e gruppi di interesse che li sostengono, i cittadini di Poggio Torriana sono stufi di vedere che poche persone esercitano il potere economico, proprio la forza di sottrarre questo piccolo centro di potere costruito negli ultimi 30 anni determinerà le nostre sorti della campagna elettorale" conclude fiduciosa Macchitella.