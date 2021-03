Elezioni, polemiche e attacchi: Paesani lancia stoccate a Sadegholvaad

"Concretezza, non vacui spot". Il presidente di Mio Emilia-Romagna e candidato sindaco a Rimini, Lucio Paesani, scrive all'assessore Jamil Sadegholvaad, aspirante alla candidatura a sindaco, smontando post per post la sua presenza sui social. "In ben pochi di quegli spot leggo argomentazioni, in pochi trovo contenuti reali, al di là dell'artefatta emozione, che intendono suscitare", sottolinea l'imprenditore. Che aggiunge: "La sofferenza e la fame di risposte non si placa né con il cartello 'io mi vaccino' (riferendosi a un post pro vaccino pubblicato sul suo profilo da Sadegholvaad, ndr), né con lo spot dei baiocchi del Mulino bianco".

Paesani elenca poi quelle che considera una serie di carenze nei progetti portati avanti dal centrosinistra: "Rimini capitale della cultura la crei se sai quante assunzioni nel personale museale hai fatto e quanti depositi di reperti ci sono, non aprendo un Part". La mancanza di strutture sportive non si risolve "con un post ideologico sulla giocatrice di pallavolo rimasta in cinta, ma con una proposta alternativa a quella che la tua giunta ha professato per 10 anni". Con la foto della barista seduta esausta in cucina non si cancella "la macchia di chi da titolare delle attivita' economiche non riceve i ristoratori". E non è con le bandiere per Luna Rossa che si dà una mano a pescatori e cantieristica navale. Certo, conclude Pesani, "tutto si può imparare, a patto che ci sia voglia di ascolto, di approfondimento ed umiltà". (Agenzia Dire)