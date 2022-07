Il Movimento 5 Stelle chiude a qualsiasi alleanza. Croatti: "Da soli alle elezioni, saremo il terzo campo"

"Il Movimento 5 Stelle andrà da solo alle elezioni, saremo il terzo campo, quello giusto". Così in una nota i senatori e referenti dell'Emilia-Romagna per il Movimento 5 Stelle, Gabriele Lanzi e Marco Croatti. "Una scelta conseguente al fatto che il Movimento continua ad essere l'unica forza realmente innovatrice del panorama politico italiano. Nessuno ha deciso di condividere la nostra agenda politica contenente misure di legalità e di equità sociale, tutela dei lavoratori, sostegno a imprese e famiglie a cominciare dalla lotta al caro energia, transizione ecologica e contrasto all'economia sommersa. Siamo rimasti isolati in tutte queste proposte, ma orgogliosamente dalla parte del Paese e dei cittadini".