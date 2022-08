Elezioni politiche, Alleanza Verdi e Sinistra a Rimini: Mengozzi e Paglia candidati in Emilia Romagna

Il ‘Nuove Energie tour’, organizzato dal team di Alleanza Verdi e Sinistra, é passato da Rimini nella giornata di mercoledì (17 agosto). Hanno parteciperato tanti esponenti e candidati dell'alleanza che riunisce Europa Verde e Sinistra Italiana, tra i quali Cristina Mengozzi e Giovanni Paglia, entrambe candidature di punta in Emilia Romagna per le prossime elezioni.

Sono 12 le tappe del tour in giro per l’Italia, che stanno toccando le localitá di vacanza che il gruppo politico percorre a bordo di un'auto elettrica. Nel corso dell'iniziativa, è stato presentato il programma elettorale dell'Alleanza Verdi e Sinistra e la campagna #Dammi10, con le 2 proposte di punta: "10 euro di salario minimo orario e 10 mesi di trasporto pubblico locale gratuito".

"Importante é conciliare la giustizia sociale con quella climatica - hanno affermato Mengozzi e Paglia - e noi abbiamo deciso di partire subito, incontrando le persone sulle spiagge per spiegare i nostri temi. Patrimoniale e salario minimo, rinnovabili e trasporto pubblico gratuito sono i nostri temi per la transizione ecologica che sosterremo in Parlamento con tante e tanti deputate/i e senatori/trici".