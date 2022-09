Elezioni politiche, il movimento Vita presenta i suoi candidati a Riccione

Si è tenuta giovedì, al Coffe box di Viale Ceccarini a Riccione, la conferenza di presentazione dei candidati di Vita per il collegio di Rimini. Ad aprire le presentazioni è stata Stefania Sinicropi, candidata al Senato, reduce dalla recente corsa alle amministrative di Riccione con il partito 3V, che fa parte della coalizione Vita. Con lei una delle fondatrici del partito 3V, Noemi Zucchi, candidata al Senato, e l'avvocato Gianluca Ottaviano, già candidato alle amministrative di Rimini per il partito 3V, particolarmente impegnato nella difesa dei diritti alla salute e candidato alla Camera.

I candidati hanno tenuto a motivare la decisione di scendere in campo con Vita, definendola "la scelta naturale in quanto gli intenti e i valori del partito Vita rispecchiano in tutto e per tutto le loro scelte personali e professionali, importanza del ripristino dei valori costituzionali, della sovranità monetaria, di una scuola equa, sana e accessibile, della libertà di scelta terapeutica, del diritto al lavoro senza alcun tipo di discriminazione e della necessità di un cambiamento radicale della politica così come la conosciamo". La conferenza si è conclusa con un appello contro l'astensionismo che, secondo i candidati, darebbe spazio solo a soliti noti.