Elezioni politiche, il Pd riminese pronto con una campagna elettorale in "50 piazze democratiche"

“Presenza, confronto e attenzione, ma all’insegna del rispetto e della sobrietà. Non sarà una campagna elettorale aggressiva e urlata quella del Partito Democratico, anche perché noi fra la gente ci stiamo 365 giorni all’anno e non solo due mesi ogni quinquennio come i nostri competitor”. Il segretario provinciale Filippo Sacchetti ha incontrato venerdì insieme alla sua segreteria tutti i referenti dei vari Circoli per fare il punto della situazione in vista delle elezioni Politiche del 25 settembre e ha dettato la linea di questa anomala fine estate.

“Nessun comizio urlato o grandi adunate, in queste settimane la Romagna lavora e accoglie e ci vuole rispetto per chi ogni giorno si sporca le mani per far sentire a casa milioni di turisti e anche per chi sta godendosi qualche giorno di ferie sotto l’ombrellone dopo averlo atteso mesi e mesi. Non andremo sotto gli ombrelloni a rompere le scatole. Scenderemo in piazza con incontri, e ogni mezzo disponibile, da fine mese quando la quotidianità inizierà a riprendere i suoi toni consueti. Lo faremo con 50 piazze democratiche, raggiungendo le persone per raccoglierne istanze e bisogni e proporre soluzioni concrete. La gente è stanca ed esterrefatta dei giochini della politica, ancora incredula per come il centro destra e i 5 Stelle abbiano messo a rischio la ripartenza nel momento più delicato degli ultimi anni e sapremo spiegarglielo bene con i modi dovuti e nei tempi adeguati” aggiunge il segretario provinciale, che martedì sarà intervistato da una tv svizzera e nei giorni seguenti da una tedesca sul “modello Rimini”: quella capacità di mettere insieme un campo largo di forze civiche e politiche intorno al Partito Democratico che insieme alla credibilità dei candidati e al buon governo si è rivelata la vera carta vincente di questi ultimi anni in ogni tornata elettorale.

“E’ grazie all’ottimo lavoro compiuto sul territorio in questi anni che Andrea Gnassi si è conquistato il ruolo di candidato capolista di tutta la Romagna e tutti noi saremo al suo fianco per portare la Romagna a Roma. I risultati delle ultime elezioni amministrative e questo ultimo importante riconoscimento ci danno la spinta giusta per non partire in difesa, ma all’attacco con proposte radicate e concrete per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese. Ancora di più che adesso sappiamo che il nostro principale competitor sarà il leghista Morrone, paracadutato da Forlì” conclude Sacchetti.