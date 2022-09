Elezioni politiche: sono 586 gli scrutatori nominati nei 143 seggi di Rimini

La Commissione elettorale del Comune di Rimini si è riunita nella mattinata di ieri, primo settembre, per nominare gli scrutatori effettivi e i sostituti che comporranno i seggi per le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022.vSono 586 gli scrutatori nominati nei 143 seggi del Comune (4 persone per ogni seggio e 14 scrutatori nei 7 seggi speciali). Gli scrutatori sono stati nominati tra gli iscritti nell'apposito albo che comprende 7.926 elettori. I cittadini, iscritti nell'albo, che hanno aderito alla richiesta del Comune e hanno comunicato entro il termine del 28 di agosto la propria disponibilità a prestare servizio nei seggi elettorali per le prossime elezioni compilando l'apposito form del sito istituzionale, sono stati 480, di questi 290 sono stati nominati tra i titolari, gli altri sono inseriti nella graduatoria dei sostituti che saranno chiamati per rimpiazzare i titolari che dovessero rinunciare.

Trasporto al seggio. Al fine di agevolare l'esercizio di voto per le persone disabili o con ridotta capacità motoria, l'Amministrazione Comunale ha predisposto un servizio di trasporto gratuito ai seggi. Il trasporto, tramite pulmino appositamente attrezzato, verrà effettuato nella giornata di Domenica 25 settembre dall’associazione “SOS TAXI” dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Il servizio consiste nel trasporto dal cortile dell’abitazione al cancello della sezione e ritorno (il volontario non entrerà nell’abitazione dell’elettore e neppure nella sezione elettorale). Sarà possibile prenotare il servizio al numero 054127427 nei seguenti giorni: Venerdì 23 settembre dalle 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Sabato 24 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00;. Domenica 25 settembre dalle ore 9:00 alle ore 16:00

Voto assistito. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'Azienda U.S.L.. Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso la sede dell'A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo) ambulatori certificazioni tutti i mercoledì e i giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:30 (accesso senza prenotazione).

Voto domiciliare. Possono richiedere di essere ammessi al voto nella abitazione in cui dimorano: gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto gratuito ai seggi (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato); gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. Per esercitare tale diritto, l'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tra il 40° e il 20° giorno antecedente le elezioni (tra il 16 agosto e il 5 settembre) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, indicando il completo indirizzo. Alla dichiarazione devono essere allegati: copia della tessera elettorale; certificazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L. da cui risulti l'esistenza dell'infermità fisica tale da impedire l'elettore di recarsi al seggio. Le certificazioni mediche sono effettuate da funzionari medici appositamente designati, a domicilio, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi entro il 5 settembre presso il dipartimento di Sanità Pubblica, A.U.S.L. Rimini, sita in via Coriano n. 38 (Colosseo), per informazioni tel. 0541 707290 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00.