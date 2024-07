Elezioni regionali, De Pascale ha già dalla sua 43 liste civiche. Ugolini chiama a raccolta i partiti

Si va da quella bolognese per Matteo Lepore sindaco a Imola Corre, dalla lista civica per Piacenza della sindaca Katia Tarasconi a "Rimini Futura con Jamil", da Ama Ravenna, creatura dello stesso Michele De Pascale, a Casalecchio Bene Comune, passando per liste di Argenta, Cesenatico e tanti centri più piccoli. Sono 43 le liste civiche che scendono in campo al fianco del sindaco di Ravenna, candidato alle regionali di novembre in Emilia-Romagna per il Pd. Oltre alla trattativa in corso (e a buon punto) con gli altri partiti del centrosinistra in vista delle regionali, c'è anche l'appello firmato dalle realtà civiche di centrosinistra, in gran parte legate alle esperienze di governo nelle città emiliano-romagnole.

"Le prossime elezioni per la scelta del nuovo presidente e del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna sono un'occasione importante per costruire un rinnovato rapporto positivo tra istituzioni e cittadini", si legge nell'appello, che arriva curiosamente alla vigilia del vertice che potrebbe rendere l'avversaria civica di De Pascale, Elena Ugolini, la scelta dei partiti di centrodestra. "La politica, non da oggi - proseguono i 'civici' - soffre di mali cronici (polemiche sterili, contrapposizioni ideologiche, populismo dilagante e tatticismi) che nel tempo hanno eroso la fiducia di molti cittadini nel processo democratico; solo recuperando un forte senso di responsabilità e coscienza civica comune potremo alzare il livello di un dibattito politico che, talvolta, scivola invece in derive leaderistiche e autoreferenziali che rischiano di soffocare il confronto sui temi cruciali per il futuro". (fonte: agenzia Dire)