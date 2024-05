Elezioni regionali, Sadegholvaad: "La Regione è forte se Bologna lavora con tutti. A partire dalla sanità"

"Ragionare non solo di 'città Romagna', ma di 'città Emilia-Romagna'". Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, con la "campagna" partita in vista delle elezioni regionali, chiede al centrosinistra di concentrarsi sul programma da cui poi discendono i profili adatti a realizzarlo. Lanciando un chiaro messaggio: "La Regione è più forte se il suo Comune capoluogo innesca con tutte le province un lavoro sinergico, sincero, aperto, non saltuario e concreto sulle questioni strategiche". L'auspicio del primo cittadino riminese è che il dibattito sulle prossime regionali sia ben ancorato sui programmi, "sulle cose da fare di qui ai prossimi cinque anni, avendo in eredità il lavoro prezioso e positivo fatto dall'amministrazione Bonaccini". Al primo posto Sadegholvaad mette la sanità, senza però dimenticare logistica e burocrazia. Da un lato, dunque, mobilità e reti infrastrutturali regionali che mettano in connessione aeroporti e fiere. Dall'altro, serve "pragmatismo", come insegna la vicenda delle ex colonie marine: "L'intera costa romagnola da decenni non va oltre a semplici stop and go. Non sempre dovuti, per essere estremamente chiari, a titubanze dei privati o ad arroccamenti dei Comuni". È dai programmi, conclude il sindaco di Rimini, e "quindi dalla visione complessiva di che futuro si vuole dare all'Emilia Romagna, che discendono i profili". (fonte: agenzia Dire)