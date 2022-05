Elezioni a Riccione, il M5S presenta la sua squadra: ecco i candidati. "Angelini candidata con personalità"

Il Movimento 5 Stelle di Riccione ha ufficializzato la squadra che si candiderà alle prossime elezioni amministrative a convinto sostegno della candidata sindaca Daniela Angelini, una figura - viene ricordato - "fortemente voluta dal M5S per personalità, competenze, concretezza e capacità di ascolto. Grazie a queste sue qualità siamo certi che, se eletta, segnerà insieme alla coalizione che la sostiene, un significativo cambio di passo rispetto al modo di operare poco lungimirante, settoriale e divisivo della amministrazione uscente".

"Il lavoro per la costruzione della nostra squadra è stato difficile ed al contempo edificante - spiegano i pentastellati -. Volevamo mettere insieme per rappresentare il M5S un gruppo di personalità positive, giovani, motivate e con competenze che rappresentassero più che degnamente la gran parte dei settori del tessuto sociale. Volevamo persone che fossero cittadini tra i cittadini, che raccogliessero le istanze di tutti per portare a casa progetti volti al miglioramento della nostra Riccione. Oggi possiamo dire di esserci riusciti grazie al grande lavoro svolto in questi mesi dal nostro consigliere comunale uscente Eleonora Ruggeri, dal nostro referente locale e coordinatore politico della coalizione Daniele Tomassini e da tutti gli attivisti nuovi e della prima ora. Mettere in campo idee che guardino verso il futuro con un occhio alla tradizione ed uno all'innovazione sarà la nostra missione".

""Nessuno deve restare indietro" è sempre stato uno dei nostri motti e l'obbiettivo è proprio questo, quello di ritrovare unione, slancio ed ottimismo per fare tutti insieme un balzo in avanti - viene ricordato -. Ritrovare quel clima di serenità e collaborazione che ha storicamente contraddistinto la nostra città creando le condizioni ideali in cui vivere e fare impresa. Ci teniamo infine a ringraziare il senatore Marco Croatti per l'incessante supporto dato al nostro gruppo ed il Ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Inca per essere venuto a trovarci in questa giornata così importante per noi portandoci il suo gradito incoraggiamento e mettendo a disposizione la sua esperienza".

I candidati del M5S

- Eleonora Ruggeri, 42 anni, avvocato

- Daniele Tomassini, 37 anni, albergatore

- Nazzarena Benelli detta Nena, 70 anni, insegnante in pensione

- Chiara Pagnoni, 38 anni, consulente alberghiera

- Iuri Montanari, 43 anni, geologo

- Valentina Magnanti, 41 anni, imprenditrice

- Giulia Villa, 23 anni, vigilessa e studentessa

- Andrea Levi, 60 anni, sistemista informatico

- Sofia Guagneli, 26 anni, insegnante

- Luigino Cargnelli detto Gigi, 74 anni, pensionato

- Edita Bacaj, 36 anni, impiegata

- Alberto Nicolini, 44 anni, ingegnere elettronico

- Michelina D’Innocenzio, 63 anni, pensionata ASL

- Urbinati Marco, 62 anni, funzionario pubblico

- Cristina Bologna, 55 anni, dipendente pubblico

- Sirio Mignucci, 38 anni, chef

- Marco Lonzi, 37 anni, operatore turistico balneare