Elezioni Riccione, Caldari propone un punto di assistenza sanitaria nel quartiere Fontanelle

"Realizzare un punto di assistenza sanitaria per essere vicini alla comunità e allo stesso tempo rendere la medicina territoriale più efficiente e organizzata grazie alla collaborazione dei medici di base e dell’infermieristica, in modo da alleggerire l’ospedale dei codici bianchi". Questo il progetto di Stefano Caldari, assessore al Turismo del comune di Riccione e candidato sindaco civico del centro destra alle prossime amministrative, per il quartiere Fontanelle.

Dopo il nuovo mercato a km zero, un nuovo campo di calcetto in collaborazione con la parrocchia e la risistemazione di una vecchia pista di pattinaggio per i ragazzi, Caldari propone un nuovo progetto per il quartiere riccionese. Accanto, anche la realizzazione ex novo di un centro di buon vicinato punto di aggregazione della comunità.

“È finita l’epoca dell’espansione territoriale ed è iniziata l’era della rigenerazione urbana che comporta il ritorno al disegno della forma della città e dei quartieri - sottolinea Stefano Caldari, che proprio sul tema dei quartieri sta concentrando molta attenzione anche con il GenerazioneRiccione On Tour -. La zona Fontanelle vedrà presto anche la nascita di un presidio della polizia locale che diventerà punto di riferimento per il quartiere stesso oltre che utile sentinella per la tranquillità dei nostri cittadini”.

Medicina territoriale, inclusione sociale e sicurezza sono dunque i temi centrali del programma elettorale di Caldari, "da realizzare principalmente attraverso un progressivo rinnovamento della città, iniziato con la giunta Tosi e che vedrà il definitivo compimento al termine della prossima consiliatura".

“L’obiettivo - aggiunge Caldari - è la progressiva riduzione del consumo di suolo, soprattutto quello agricolo di cintura, fino al totale azzeramento. Nel frattempo continueremo a incentivare i processi di rigenerazione urbana incoraggiando la sostituzione degli edifici non più a norma dal punto di vista energetico e antisismico con edifici che dovranno rispondere alle nuove esigenze della città”.

Una visione urbanistica che vuole essere attenta ai cambiamenti in atto a livello energetico, economico ma anche e soprattutto sociale. “In questo contesto si inserisce anche il nuovo sottopasso all’altezza della celletta del Beato Alessio sulla statale - conclude Caldari -, altra barriera da abbattere per riunire meglio il quartiere di Fontanelle sopra la statale al mare”.