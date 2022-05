Verso le elezioni, Riccione col cuore presenta i suoi candidati civici a sostegno di Daniela Angelini

Presentazione alla stampa dei candidati consiglieri della Lista Civica “Riccione col cuore” che, in occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno, cercheranno di conquistarsi un posto nel nuovo consiglio comunale di Riccione. Sono 24 in tutto e sono presi in larga parte dalla società civile. “La nostra lista è espressione di tante realtà del territorio: tra i nostri candidati ci sono donne e uomini che compongono il tessuto sociale, produttivo e culturale della nostra città e che rappresentano i mondi dell'impegno sociale, delle professioni, dell'impresa e dell'innovazione, persone che raffigurano alcune delle energie migliori della città e che interpretano i sogni e i desideri di Riccione” ha sottolineato Federica Torsani, capolista, insieme al medico Gianluca Garulli, della lista civica che sostiene la candidatura di Daniela Angelini sindaco di Riccione. “Persone indipendenti che guardano al loro impegno politico come un servizio per la città. Siamo profondamenti contenti di averli con noi perché significa che il nostro progetto politico per Riccione è considerato così aperto e credibile da poter favorire questa loro scelta. Un progetto che vogliamo abbia al centro la relazione umana, la partecipazione attiva, la cura del benessere, la ricerca delle opportunità, il rispetto delle differenze e tanto futuro da costruire insieme”.

Questo l’elenco dei candidati: Garulli Gianluca (59), Torsani Federica (34), Antonelli Cesare (65), Binotti Alessandra (33), Bossoli Simone (37), Cirillo Mattia (22), Ciuffoli Deborah (50), Coscia Stelvio (71), Cucchiorini Simona (49), Dettori Paolo (74), Di Bella Francesco (57), Fabbri Carlotta (50), Mattioni Giovanni (64), Mazzeo Francesca (47), Nguacaj Aleksandra (47), Padovani Francesco (22), Pari Giulia (26), Pari Michele (54) Pompili Cristiano (49), Serafini Luca (62), Sforza (52), Tenti Giulia (30), Tomassoli Michela (43), Tonti Paolo (59).

Alla presentazione ha portato un suo contributo il medico Garulli, che nel corso del suo intervento ha voliuto sottolineare che “i prossimi 5 anni dovranno essere spesi per riportare Riccione a fare di Riccione la città del benessere e delle opportunità. Dobbiamo riportare Riccione a tornare ad essere la città che guarda al futuro con lungimiranza, serenità ed ottimismo a cominciare dai suoi punti di forza: la sua straordinaria attrattività, per il turismo d’Italia e d’Europa, e la sua dimensione di città che concentra uno straordinario unicum di città del benessere. Così aiutiamo Riccione a essere attrattiva e competitiva. Ora abbiamo davanti la grande responsabilità di decidere come dare le risposte ai bisogni dei nostri concittadini, alle istanze degli imprenditori e degli operatori turistici e commerciali. Occorrono riposte la cui efficacia è correlata alla capacità che avremo di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato. Una sinergia che oggi è ancora più strategica se pensiamo che il prossimo mandato amministrativo coincide con la deadline del Pnrr. Per questo il futuro Sindaco avrà il compito e la responsabilità di sviluppare progetti condivisi con la città a favore dello sviluppo di Riccione. Non possiamo fallire”.

L’incontro è stato concluso dal candidato sindaco Daniela Angelini che ha voluto ribadire tra l’altro che “vogliamo scrivere una nuova pagina di storia, per la nostra città fatta di scelte importanti ma soprattutto di decisioni collettive. In cui l’inclusione, la coesione ed il benessere sociale siano le fondamenta. Occorre, per questo, mettere al centro il benessere dei cittadini. Un benessere che sappia coniugare vivibilità, sostenibilità, sviluppo e welfare. Agendo con decisone e coerenza per dare risposte efficaci alle priorità della nostra città a partire dalla sicurezza, dalla cura dell’ambiente e della qualità urbana, dalla rigenerazione urbanistica e dal l rilancio turismo di qualità”.