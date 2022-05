Confesercenti incontra Daniela Angelini: "Prioritaria la riqualificazione degli assi commerciali naturali"

Prosegue il confronto di Confesercenti Riccione con i candidati a sindaco della Perla Verde alle prossime elezioni amministrative. Lunedì pomeriggio (23 maggio) il presidente Fabrizio Vagnini, insieme alla presidente nazionale di Assocamping Confesercenti, Monica Saielli, e ai componenti della presidenza, ha incontrato la candidata Daniela Angelini.

Numerosi i temi approfonditi. "Prioritaria per noi è la riqualificazione degli assi commerciali naturali - riferisce Vagnini -, per ridare linfa al commercio che in questi anni ha sofferto molto. A questo tema è strettamente connesso quello della viabilità e dei parcheggi. Abbiamo esaminato anche la zona sud, in particolare la riqualificazione della zona dei campeggi".

Altro argomento al centro dell'incontro è stata l'urbanistica. "Il Piano strutturale comunale è scaduto, il Piano urbanistico generale è da redigere entro il 2024. Abbiamo discusso di rigenerazione urbana e sottolineato l'esigenza di superare il consumo del territorio; di un piano condiviso di energia green e l'importanza di puntare sulle comunità energetiche, anche grazie ai fondi del Pnrr, per contrastare gli aumenti dei costi dell'energia subiti negli ultimi periodi a causa della situazione internazionale".