Il movimento 3V scende in campo a Riccione. C'è una squadra a sostegno di Stefania Sinicropi

All'Arboreto Cicchetti presentazione della candidata sindaco, per il movimento 3V, Stefania Sinicropi. Presenti con lei tutti i candidati consiglieri della lista, ma anche tanti sostenitori e simpatizzanti del movimento. La Sinicropi ha fatto il punto sull'identità del movimento 3V, che ha al centro del proprio progetto politico il benessere dell'essere umano, è poi entrata nel dettaglio di quello che sarà il programma politico per le prossime amministrative di Riccione: libertà di scelta terapeutica, attenzione alle giovani generazioni, ma spazio alla terza e quarta età, fetta della popolazione alla quale la Sinicropi ha dedicato gran parte della sua attività professionale, grande attenzione alla sicurezza dei cittadini, alla formazione e all'educazione permanente, ma anche spazio allo sport e alla salute.

La Sinicropi ha come obbiettivo una pubblica amministrazione al servizio del cittadino, di tutti i cittadini "e non al servizio di pochi che hanno sulla città interessi di carattere speculativo" dice il movimento. Un vera e propria dichiarazione d'amore poi, quella della candidata sindaco, per la città di Riccione, che ha scelto come luogo ideale per vivere con la sua famiglia. I candidati consiglieri, così come il coordinatore regionale del movimento 3V, si sono rivolti ai partecipanti spiegando le ragioni che hanno portato alla scelta di Stefania Sinicropi quale loro rappresentante: "Una persona preparata, onesta, dal pensiero libero, una donna particolarmente attiva nel sociale e nella difesa dei diritti fondamentali degli esseri umani, la candidata ideale, che incarna totalmente i principi fondamentali del movimento 3V"