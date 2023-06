Elezioni Riccione, Raffaelli: "Accertate irregolarità elettorali reiterate. La sinistra tenta di sminuire il caso"

Elena Raffaelli, oggi segretaria provinciale della Lega a Rimini, lo aveva annunciato sin dal dopo elezioni. "Il vantaggio di 48 voti non convince, valutiamo riconteggio", disse qualche giorno dopo il risultato dei seggi, con l'ingresso in comune della candidata Daniela Angelini e del centrosinistra. Un anno dopo la Città di Riccione è stata commissariata, a seguito del ricorso presentato al Tar che ha annullato l'esito delle amministrative. "Il centrosinistra, con in testa il Pd, strepita e si muove confuso e disordinato dopo la meritata batosta causata dalla nota sentenza del Tar - sono le parole di Raffaelli ora -. Al Pd di Daniela Angelini sarebbe piaciuto che la Lega non avesse impugnato il risultato uscito dalle urne, che il centrodestra avesse subito oltre al danno anche la beffa e che Angelini e la sua giunta continuassero ad amministrare Riccione pur non avendone forse pieno titolo Ma non è andata così.

La segretaria provinciale della Lega vuole poi approfondire la tematica. Proprio mentre il centrosinistra sta definendo la linea difensiva per presentare ricorso al Consiglio di Stato. "I dati reali sono questi - spiega Raffaelli - a essere ricontati non sono stati i voti ma le schede. La verificazione avvenuta in prefettura certifica la non corrispondenza tra i numeri scritti nei verbali e il conteggio effettivo delle schede oltre al ritrovamento incomprensibile di una busta della sezione 1 nella sezione 2, sezioni distanti circa 2 chilometri l'una dall'altra".

"Il Tar ha accertato l'oggettiva e acclarata presenza di irregolarità elettorali reiterate in quasi tutte le sezioni - specifica l'ex parlamentare -, alcune delle quali talmente gravi e macroscopiche da non consentire di pervenire alla necessaria valutazione di affidabilità e di piena corrispondenza del risultato elettorale alla volontà degli elettori, principio questo da ritenersi fondante nello stato democratico. Nella gestione delle operazioni elettorali le suddette irregolarità potrebbero nascondere il meccanismo della cosiddetta scheda ballerina".

Il responso degli elettori di Riccione potrebbe non essere stato rispettato: Angelini è risultata vincente al primo turno per soli 48 voti e "considerando tutte le irregolarità emerge chiaramente che il risultato avrebbe potuto essere differente. L'unica parte lesa sono dunque certamente i cittadini di Riccione - dice Raffaelli -. C’è stata quindi un’oggettiva e acclarata presenza di irregolarità elettorali di cui Angelini e la sinistra tentano di sminuire la rilevanza e tirare in ballo improbabili responsabilità dell’allora sindaca Renata Tosi è tipico di una sinistra ipocrita incapace di accettare la realtà. Tosi infatti è evidentemente estranea alle irregolarità e di certo non si sarebbe data la zappa sui piedi".

Sull'entrata in carica del commissario prefettizio, Elena Rafaelli non solo è fiduciosa ma vuole rassicurare i cittadini. "Nessun effetto negativo dal commissariamento, nessun disorientamento - sottolinea -. Aziende, cittadini, operatori turistici, soggetti sociali di Riccione hanno le spalle larghe e sono certamente in grado, per qualche mese, di andare avanti con l’amministrazione straordinaria. E’ infatti un innegabile vantaggio non avere più a che fare con una giunta Angelini che in un solo anno ha collezionato solo errori plateali oltre ad aver approvato un bilancio che a nostro dire a breve riserverà amare sorprese. Temo che per chiudere il bilancio 2023 le tasse saranno ben presto servite. Per colpa di Angelini e Pd" conclude Raffaelli.