Stefano Caldari svela la sua lista personale. Ecco chi sono i 24 candidati civici al suo fianco

Si è tenuta mercoledì (18 maggio) la conferenza stampa con cui Stefano Caldari, assessore al Turismo del comune di Riccione e candidato sindaco civico del centro destra alle prossime amministrative, ha presentato la propria lista per le elezioni amministrative di giugno. Unico tra i candidati a essere sostenuto con una propria lista, ha riunito 24 candidati civici di grande spessore, provenienti dalle diverse categorie produttive della città, equamente distribuiti tra uomini e donne, tra giovani e meno giovani.

“Abbiamo un grande progetto da compiere - ha detto Stefano Caldari intervenendo all’evento organizzato al Primadonna Lounge -. e sono sicuro che possiamo raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci poniamo solo con un serio gioco di squadra. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di impegnarsi con me, perché amministrare una città come la nostra, a tutti i livelli, richiede impegno, energie e molto tempo sottratto ai nostri cari e ai nostri hobby e al nostro lavoro. Ma ne vale la pena. Per noi e per i nostri figli”.

Tra gli altri sono intervenuti sportivi di lungo corso come Thomas Manfredini 42 anni calciatore professionista, Giorgio Gori, 77 anni coordinatore dalla FIN sezione salvamento nazionale e organizzatore di europei e mondiali di nuoto, Claudio Angelini 53 anni istruttore di vela e imprenditore balneare. In lista anche Paolo Semprini 53 anni albergatore e presidente del Consorzio Riccione Sport e Fratesi Andrea (Farfi) 56 anni imprenditore balneare e Moreno Villa, 58 anni manager gruppo Dac e presidente Centro Riccione Karate. Ben rappresentati i commercianti con Vilma Volpetti di 60 anni e Sergio Maffei 72 anni agente di commercio oggi pensionato. Presente anche il mondo degli eventi e dell’intrattenimento, fondamentale per l’economia della città, con Maurizio Monti (la liz) 59 anni una vita nell’organizzazione di eventi e Mauro Bianchi, direttore eventi e presidente del Consorzio Riccione Intrattenimento. La voce del mondo culturale è Consuelo Casadei 51 anni architetto e presidente Associazione Scultura. Syla Mahenge 32 anni imprenditrice impresa artigiana per i giovani imprenditori di Riccione insieme ad Andrea Cornelini 31 anni imprenditrice nel settore del riuso di stampe in 3d. Spazio anche alle istanze delle mamme e delle famiglie con e Valentina Schiano, 43 anni mamma e casalinga. Nomi molto conosciuti sul territorio, ma soprattutto espressioni di contesti economici e sociali molto diversi.

“Sono orgoglioso di questa lista - ha proseguito Caldari - perché rappresenta bene le tante anime della nostra città e quindi le tante e diverse esigenze che dobbiamo continuare a tenere ben presenti se vogliamo che tutti possano fare l’esperienza positivi di vivere qui, studiare qui e lavorare qui. L’esperienza del bello”.