Elezioni, come voteranno i riminesi? Partecipa al sondaggio BiDiMedia per Citynews

Manca un mese al voto con cui si dovrà scegliere il nuovo sindaco di Rimini. Sono 6 i candidati che si contendono la fascia tricolore, con ben 20 liste di appoggio. Sulla scheda elettorale i rimininesi troveranno la scelta tra 6 candidati: Jamil Sadegholvaad per il centro-sinistra (liste Pd, Lista Jamil, Rimini Coraggiosa, Rimini Futura e Europa Verde), Enzo Ceccarelli per il centro-destra (Lega, Fratelli d'Italia, Casa dei Moderati, Noi amiamo Rimini, Popolo della Famiglia, Frisoni per Ceccarelli), Gloria Lisi per civici e M5S (liste M5S, Rimini per Gloria Lisi, Rimini per le imprese, Un futuro verde per Rimini, Rimini ben-essere, A political party), Mario Erbetta (lista Erbetta sindaco), Sergio Valentini (Rimini in comune) e Matteo Angelini (Movimento 3V). E' online da oggi, lunedì, il sondaggio elettorale politico che la società di specializzata di sondaggi BiDiMedia ha realizzato per Citynews, il gruppo editoriale di cui fa parte RiminiToday. Si può rispondere online alle domande su candidati e partiti politici che compongono il sondaggio e indicare, in maniera anonima, la propria preferenza e l'indicazione di voto.