Elezioni, Rimini Coraggiosa: "Confermiamo la proposta di Gabrielli, persona capace di unire"

Il coordinamento di Rimini Coraggiosa riunitosi mercoledì sera conferma la necessità di un percorso chiaro che porterà alle amministrative, sia nei metodi che negli obiettivi. "Una chiarezza necessaria e che solo un vero percorso e decisioni democratiche possono garantire, non è questo forse il senso delle primarie per un partito o per scelte terze (candidato civico) per una coalizione? E' imprescindibile ed urgente che ogni candidatura nasca da processi di partecipazione e dal coinvolgimento democratico di tutte le parti che si stanno impegnando in questa nuova fase politica della città. Per questo Rimini Coraggiosa conferma con forza la validità della proposta di Nazzareno Gabrielli, proposta in grado di unire ed allargare".

Prosegue Rimini Coraggiosa: "Quello di Gabrielli è un profilo in grado di attuare gli obiettivi di un programma che vede sostenere le persone sempre più impoverite con le loro difficoltà di vita quotidiana, le sofferenze delle famiglie, ma anche le aspirazioni e l'audacia dei giovani, giovani e donne con il loro protagonismo quali attori del nuovo sistema di sviluppo sociale, economico ed ecologico. Si entra in una coalizione per convergere sui programmi e proporre persone rafforzate dalla scelta partecipata, condivisa e non divisiva.

Ecco questo dovrebbe essere il senso dell'impegno dello stare insieme nella costruzione di una campagna elettorale e questo è ciò che dovrebbe accadere anche a Rimini, come in altre città in prossimità del voto".