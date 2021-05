Elezioni, Rimini in Azione ribatte a Croatti: "La differenza la fanno le persone competenti"

Rimini in Azione, forza politica nella coalizione di centrosinistra sia a Rimini che a Cattolica, ribatte alle dichiarazioni dei parlamentari del M5S, Marco Croatti e Giulia Sarti che hanno chiesto per Rimini "un candidato della società e non funzionari di partito.

"La differenza – scrive il referente provinciale di Rimini in Azione Roberto Biondi – non la fa essere un civico o un politico, ma essere una persona competente con una visione chiara e riformista della città. Rimini in questi anni è stata complessivamente ben amministrata e riteniamo sia necessario continuare nella direzione intrapresa dall’amministrazione uscente, che ha il diritto e dovere di occuparsi della città fino all’ultimo giorno, sia perché la pandemia ci ha colpito gravemente minando la coesione sociale della nostra comunità e il nostro tessuto economico, sia perché un bravo amministratore deve avere fino all’ultimo lo stimolo a migliorare Rimini in tutti i suoi aspetti. Una Rimini trasformata positivamente in questi anni della quale i riminesi si sentono finalmente orgogliosi".

Prosegue Biondi: "Una città che, evidentemente, Croatti e la Sarti, da sempre oppositori dell’amministrazione Gnassi, conoscono poco, forse perché troppo spesso a Roma e poco presenti sul territorio".

Su Cattolica Biondi attacca dicendo: "La città pagacinque anni d’immobilismo e scelte sbagliate, ma siamo certi che i cattolichini ne siano consapevoli e comprenderanno il valore di Franca Foronchi, donna competente e amministratrice esperta, sindaco ideale per rilanciare la città. Azione continua a crescere sul territorio e se a Cattolica sostiene convintamente la coalizione di centrosinistra e Franca Foronchi, dando rappresentanza alla Cattolica liberale, imprenditrice e moderata; a Rimini non assisterà passivamente al tentativo di una certa parte del PD di rovinare quanto fatto di positivo negli ultimi anni, solo per logiche di potere, mettendo a rischio la coalizione di centrosinistra (modello Bonaccini) che bene sta lavorando in Regione".