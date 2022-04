Elezioni Rsu, la soddisfazione della Uil Rimini: "Primi all'ospedale, risultato storico anche nei comuni"

La Cst Uil della provincia di Rimini congiuntamente alla Segreteria Uil Fpl di Rimini esprimono grande soddisfazione rispetto ai risultati delle Elezioni Rsu 2022 che vedono in tutti gli Enti ed i luoghi di lavoro un notevole incremento dei voti rispetto alle Elezioni del 2018 che in alcuni luoghi come in Sanità ha toccato il trionfo vedi l’Ospedale di Rimini dove la Uil è saldamente il primo sindacato con 424 voti.

"Ottimo anche il risultato dei Comuni di Rimini e di Riccione dove la Uil ha ottenuto un risultato diremmo storico e alla Cciaa della Romagna dove siamo il primo sindacato, così come anche nell’ente della Provincia - scrive in una nota la Uil -. Ma in tutti i Comuni ed i luoghi dove la Uil ha presentato la propria lista, i risultati sono stati ottimi ed in crescita. Questo significa che è stata vincente la scelta di puntare su un gioco di squadra, sui giovani, su una politica sindacale che pone al centro i diritti delle persone, la valorizzazione professionale, la trasparenza e le pari opportunità per tutti, stando con i Lavoratori e fra i Lavoratori per il bene dei Cittadini. L’avventura non è terminata ora parte una stagione di confronti che ci vedrà impegnati sui tavoli di trattativa e di confronto".