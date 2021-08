Elezioni, Sadegholvaad sull'emergenza casa: il social housing tra le priorità del centrosinistra

Incrementare "sensibilmente" il patrimonio pubblico da mettere a disposizione di giovani coppie, anziani, soggetti diversamente abili, famiglie economicamente disagiate, famiglie mononucleo. Un Piano comunale della casa che punti sul social housing è tra le priorità del candidato sindaco a Rimini per il centrosinistra Jamil Sadegholvaad. Da raggiungere, spiega, con diverse azioni: l'edilizia popolare deve diventare "un asset strategico anche per la rigenerazione urbana", con nuovi quartieri autosufficienti dal punto di vista dell'energia con scuole, servizi, trasporto pubblico, perfettamente integrati nel tessuto della società. Ecco allora che l'area di via Roma con 36 nuovi appartamenti Ers e Erp, l'ex Mercato Ortofrutticolo con oltre 50 nuovi alloggi per giovani, giovani coppie, famiglie monogenitoriali, e anchel'area Ghigi "potrebbero essere aree strategiche in cui rigenerazione, comunità energetiche ed espansione del patrimonio edilizio pubblico convergono nella stessa direzione". Alla realizzazione o al reperimento sul mercato o alla garanzia di Edilizia residenziale sociale, prosegue Sadegholvaad, va destinata "una quota importante degli oneri di urbanizzazione. Inoltre il Comune "interverrà, utilizzando la misura straordinaria del superbonus 110% e investendo oltre 30 milioni di euro, per l'efficientamento e l'adeguamento alle nuove misure di sicurezza degli alloggi Erp". Rimini, conclude, ha "bisogno di spazi belli, ambientalmente avanzati, connessi e integrati con l'intero tessuto cittadino, ricchi di servizi, in cui le famiglie tornino a progettare il loro futuro con tranquillità". (fonte Dire)