Santarcangelo al voto, è sfida a tre: obiettivi e sogni dei candidati Sacchetti, Berlati e Borghini

Si entra in clima elezioni. A Santarcangelo, comune più grande del riminese chiamato al voto, si conclude l’esperienza della sindaca Alice Parma. Per il suo successore sarà una sfida tra tre candidati. Il centrosinistra ha deciso di candidare il già assessore, ed ex segretario provinciale del Partito Democratico, Filippo Sacchetti: sarà sostenuto dalle liste Partito democratico, Più Santarcangelo e Una Mano Pensa. Il candidato sindaco del centrodestra è Luigi Berlati che potrà contare sul sostegno di Forza Italia, Lega Salvini premier e Fratelli d’Italia. Infine corre per la carica di sindaco Barnaba Borghini con Alleanza Civica. Eventuale turno di ballottaggio il 23 giugno sempre su due giorni di votazione.

RiminiToday ha coinvolto i tre candidati sindaco per un confronto, con tre domande aperte a cui rispondere, in vista del weekend elettorale dell'8 e 9 giugno.

1) Quali valori e sentimenti l’hanno spinta a candidarsi sindaco di Santarcangelo?

Sacchetti: "L'amore per Santarcangelo, la città in cui sono nato e cresciuto, di cui ho conosciuto il potenziale da amministratore e la forza di una comunità che può insieme affrontare il futuro con speranza perché unita e fatta di persone straordinarie".

Berlati: "Per senso civico e per l’amore che provo per la mia città ho accettato la candidatura che mi è stata proposta da tutto il centrodestra. Per realizzare un cambiamento indispensabile. Un cambiamento che significa uguali opportunità per i cittadini, una partecipazione democratica autentica, la condivisione delle strategie e degli obiettivi che punti al bene comune senza escludere nessuno. Con una struttura dell’Ente pubblico in grado di valorizzare le competenze, i meriti, le professionalità, il senso di appartenenza, non più la vicinanza o dipendenza al potere politico che la promuove. Vogliamo liberare le forze vive di questa Comunità, liberandola dalla sinistra".

Borghini: "Mi sono candidato perché ritenevo necessario e doveroso continuare il lavoro fatto negli ultimi 5 anni in Consiglio Comunale all’opposizione: le esperienze e le conoscenze acquisite costituiscono un patrimonio che altrimenti sarebbe andato disperso, così si è deciso di comune accordo che questa avventura dovesse avere un seguito ed è nata la lista “Alleanza Civica - Borghini Sindaco” con il sostegno di tanti amici civici e anche da parte di persone che hanno rappresentato storicamente il centrodestra clementino, che ringrazio per aver aderito al nostro progetto. Sono un comune cittadino, cresciuto in una famiglia semplice, nella frazione di San Martino e mi sono trovato molto a mio agio nel rappresentare la gente “normale” che spesso chiede solamente di essere ascoltata e magari di avere delle risposte, ma senza pretendere miracoli. Non ho mai promesso nulla in questa campagna elettorale né manipolato l’informazione, perché ritengo che tutto ciò sarebbe solo una presa in giro per gli elettori e credo che la gente sia tutt’altro che stupida. Io ho garantito ascolto, impegno, tenacia ed una spalla per appoggiare lotte comuni che andranno oltre il colore politico".

2) Quali sono gli aspetti che ha più a cuore del programma elettorale stilato con la sua squadra?

Sacchetti: "La città del futuro sempre più sostenibile, connessa, accogliente e vivibile. Ci sono nuove opportunità per aumentare la qualità della vita, del lavoro, dei servizi, della vita delle persone a contatto con ambiente e natura".

Berlati: "In primo luogo riportare il pronto intervento presso il nostro ospedale che serve un ambito territoriale ben oltre quello comunale. Poi i servizi sociali orientati alla salvaguardia degli anziani, dei giovani e della famiglia quale parte fondamentale di una Comunità. Vogliamo liberare il commercio dalla miriade di vincoli burocratici che l’opprimono, vogliamo rendere la città più attraente e più accessibile da tutti i punti di vista, vogliamo aprire la promozione della nostra realtà anche a soggetti tradizionalmente esclusi da un’egemonia a senso unico.

Riteniamo il tema dell’emergenza della sicurezza non più rinviabile dall’agenda politica locale. E’ arrivato il momento di rivendicare e creare le condizioni urbanistiche per la costruzione di una Tenenza dei Carabinieri anche nel nostro Comune, al servizio di un bacino territoriale che si estende sino alla Valmarecchia. Intendiamo contrastare con forza la superficialità della sinistra e la sottovalutazione del problema della sicurezza che la contraddistingue. Con il centrodx al governo locale la città e i suoi abitanti vivranno in condizioni di maggiore sicurezza".

Borghini: "Amo particolarmente la parte del nostro Programma Elettorale in cui si trattano i temi che riguardano i nostri anziani. Sono convinto che vadano tutelati, consapevole che la loro quota andrà sempre più ad incrementarsi e per questo ho introdotto nel programma l’istituzione della figura del Garante dei diritti degli anziani. La co-abitazione e l’attività intergenerazionale sono realtà che non esistono o che sono marginali oggi a Santarcangelo, ma che dovranno divenire argomenti all’ordine del giorno, insieme naturalmente alla lotta per il ripristino del Pronto Intervento e al fatto di garantire una maggiore sicurezza".

3) Come si immagina Santarcangelo tra 5 anni, una volta terminato il mandato, se sarà eletto sindaco?

Sacchetti: "Più verde e connessa, integrata tra generazioni e solidale. La solidarietà può corrispondere a felicità quando si trova il modo di vivere bene insieme".

Berlati: "Innovata e rinnovata, più libera, più inclusiva, e aperta a tutte le istanze civiche che chiedono diritto di cittadinanza senza le limitazioni imposte da una sinistra che non vuole abbandonare il potere, che lo vuole mantenere a tutti i costi. Chiedo perciò ai miei concittadini un voto coerente e democratico".

Borghini: "Dopo 5 anni di Alleanza Civica al governo, nel 2029 sono certo potremmo tornare a testa alta tra i cittadini, perché quel che avremo fatto lo avremo fatto non solo grazie al loro voto, ma grazie anche a quel confronto diretto continuo che instaureremo con loro. Per noi il voto non è una delega in bianco per 5 anni, la fiducia vogliamo meritarla passo dopo passo. Non avendo simboli di partito non avremo problemi di alcun tipo nel respingere o osteggiare ordini calati dall'alto se non sarà assolutamente chiara la convenienza per il nostro territorio e la nostra comunità. Faremo tutto il possibile per riprendere quanto è stato tolto in questi anni all'Ospedale Franchini: da giugno 2024 con noi si cambierà marcia. Santarcangelo del 2029 sarà un luogo in cui non ci saranno cittadini di serie A e di serie B, faremo il massimo affinché i cittadini che vivono nelle frazioni (la metà della popolazione) possano veder migliorare la loro qualità della vita".



