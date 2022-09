Elezioni, Sensoli (Impegno Civico): "Centrosinistra ritrovi identità chiara, grazie a chi mi ha votata"

“Il risultato uscito dalle urne è netto e deve spingere tutto il centrosinistra a una profonda riflessione. Va ritrovata un'identità chiara che parta da quei valori e da quei programmi che mettano al centro dell’azione politica le reali esigenze del nostro Paese, è da qui che bisogna ripartire. Per quel che riguarda il percorso di Impegno civico non si può nascondere la delusione per il risultato nazionale ma ci tengo a ringraziare le quasi mille persone a Rimini (e le oltre 3mila in tutto il collegio) che ancora dimostrato stima e fiducia nei miei confronti attraverso il loro voto. Non era scontato”. È questo il commento di Raffaella Sensoli, candidata con Impegno civico all’interno della coalizione di centrosinistra nel collegio plurinominale alla Camera P03.

“Faccio le mie congratulazioni a tutti gli eletti e auguro buon lavoro al nuovo governo che si formerà, nella speranza agisca sempre e comunque per il bene di tutti i cittadini – aggiunge Raffaella Sensoli – Nonostante la vittoria delle forze di destra fosse annunciata da tempo, credo che non sia più rimandabile una profonda valutazione in merito al percorso che tutto il campo progressista vorrà intraprendere. Va ritrovata un'identità chiara, partendo dalla difesa dei diritti civili, dalla tutela di quel tessuto economico su cui si basa la nostra economia e che fa dell'Italia patria di tante eccellenze. Non c'è più tempo per discordie e personalismi, ma va ritrovata un'unità di visione a 360 gradi. Solo così potremo riconquistare quella stima e quella fiducia che oggi gli italiani hanno rivolto altrove”.