Elezioni, Sensoli (Impegno Civico): "Non mettiamo il Paese nelle mani di Salvini, Meloni e Berlusconi"

“Domenica prossima ognuno di noi sarà chiamato a fare una scelta di campo: schierarsi con chi ha volutamente esposto l’Italia alla speculazione economica decretando la fine del governo Draghi per un mero tornaconto elettorale, oppure con chi ha una visione della politica completamente differente, al servizio dei cittadini e delle reali esigenze del Paese. Una scelta che gli emiliano-romagnoli hanno già fatto nel 2020 respingendo in modo chiaro e netto il becero populismo delle forze di destra alla Regionali”. È quanto dichiara Raffaella Sensoli, candidata nel collegio plurinominale della Camera dei Deputati P03 nella coalizione di centrosinistra con Impegno Civico, in vista del voto di domenica 25 settembre.

“Da tempo ormai ci sono due idee di Paese che si contrappongono, da un lato quella delle forze di centrosinistra e dall’altro la destra – aggiunge Raffaella Sensoli – Personalmente credo che il Terzo polo sia semplicemente sogno di fine estate di Calenda e Renzi che nulla hanno in comune tra di loro se non uno smisurato egocentrismo, capace di fargli dire in questi mesi tutto e il contrario di tutto. Stesso discorso per il Movimento 5 Stelle che, con la decisione di correre da solo, ha scelto ancora una volta di rassegnarsi ad una sostanziale marginalità così come fece alle Regionali del 2020 pur di raggranellare qualche voto (e poltrona in Parlamento) in più. Davanti a questo scenario credo che la coalizione di centrosinistra sia l’unica in grado di assicurare una visione di futuro seria, solidale e concreta. Ingredienti che, in un momento delicato come quello che stiamo attraversando dallo scoppio della guerra in Ucraina in poi, sono fondamentali per assicurare un futuro degno di questo nome al nostro Paese. Impegno Civico ha dimostrato fin da subito di credere fortemente in questo progetto e lo farà al di là delle percentuali che verranno fuori dalle urne di domenica prossima. Quello che abbiamo fatto e che ho portato avanti anche io, in coerenza con l’appoggio al presidente Bonaccini nel 2020, è una scelta di campo chiara che ha come obiettivo primario quello di non regalare nelle mani di Salvini, Berlusconi e Meloni il nostro Paese. Rassegnarsi a questo scenario sarebbe davvero un errore madornale da cui sarà difficile poter tornare indietro” conclude Raffaella Sensoli.