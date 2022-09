Elezioni, Spinelli (Fdi): "Terzo settore in enorme difficoltà"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

“Le dimensioni dell’emergenza bollette si ampliano giorno dopo giorno – dice la Spinelli – dopo San Patrignano abbiamo appreso di quello che si sta verificando alla Papa Giovanni XXIII, problemi che peraltro saranno comuni a tutte le altre comunità che abbiamo sul territorio. Giusto e sacrosanto che da parte dei loro responsabili vengano sottoposte a chi di dovere quelle che ormai sono divenute necessità insostenibili: con i costi di energia e gas alle stelle rischiano di venire meno servizi, essenziali per disabili ed anziani che vivono in regime di assistenza. Quello che sta succedendo è frutto anche di politiche sbagliate perché non sono state fatte delle scelte di contenimento di questo problema quando forse c’era il tempo per intervenire. Ora, invece, è un susseguirsi di appelli e di richieste di aiuto acuito dalla crisi economica che travolge l’Italia e anche la nostra regione”.

“Queste attività – prosegue la candidata di Fratelli d’Italia – per le quali noi amministratori ci dimentichiamo spesso della loro esistenza, svolgono un lavoro prezioso che non può essere messo in discussione o indebolito. Oltre a Sanpa e alla Papa Giovanni XXIII voglio ricordare Casa Betania, a Coriano, che è uno di questi esempi e che conosco molto bene. E’ la prima casa famiglia che don Oreste Benzi aprì nel 1973 per accogliere orfani, senza fissa dimora, chiunque non avesse una famiglia. Dal 2017 è diventata una delle strutture del percorso CEC (Comunità Educante con i Carcerati), accogliendo i detenuti in pena alternativa al carcere.” “Occorre pertanto intervenire presto e bene – conclude la Spinelli - non solo per gli esempi che ho citato, ma per l’intero terzo settore senza dimenticare ospedali, attività terapeutiche, Residenze sanitarie per anziani. L’impegno per i malati e per i più deboli è prioritario per me come candidata e per Fratelli d’Italia che ho l’onore di rappresentare”.

Domenica Spinelli, candidata al Senato con Fratelli d’Italia in Romagna