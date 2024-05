Elezioni, le "api" di “Territorio e Identità” organizzano un tris di appuntamenti

Le "api" di “Territorio e Identità” celebrano in modo particolare la Festa della Repubblica del 2 giugno prossimo a Poggio Torriana. Con l’obiettivo focalizzato sulle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno che daranno al paese il nuovo sindaco, è prevista una giornata intera di eventi. Si comincerà alle ore 9,30 al Bar Angeli in piazzetta San Rocco a Poggio Berni alta con una colazione e chiacchierata assieme alla candidata sindaca nonché “ape regina” Francesca Macchitella e i candidati e candidate della lista civica. Alle ore 11 trasferimento nella piazzetta di Trebbio per un confronto con i residenti proseguendo poi con l'appuntamento serale delle 21 presso l’area giochi di via Gemmiano dove è previsto un altro incontro con gli abitanti della zona.