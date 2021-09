Elezioni, tour elettorale dei senatori Ettore Licheri e Gabriele Lanzi insieme a Sabrina Pignedoli

Un altro fine settimana ricco di appuntamenti sul territorio per il Movimento 5 Stelle che ha organizzato incontri con cittadini, attivisti e candidati per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Saranno presenti a Rimini e provincia il senatore Ettore Licheri, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, l’europarlamentare e giornalista d'inchiesta sulla mafia in Emilia Romagna, Sabrina Pignedoli e il senatore Gabriele Lanzi insieme ai parlamentari rappresentati del territorio senatore Marco Croatti e la deputata Giulia Sarti.

Si parte sabato alle 19 all’Hotel Corallo in V.le Amerigo Vespucci, 46 per l’evento "Criticità ed esigenze dello sport". "La serata - spiegano i pentastellati - nasce dalla consapevolezza che chi lavora e promuove lo sport quotidianamente è l’interlocutore che deve suggerire gli indirizzi e le priorità alla politica per risolvere le criticità e soddisfare le esigenze del mondo dello sport locale.Incontrare ed ascoltare gli operatori dello sport per individuare un piano comune atto a promuovere e sostenere lo sport nella città di Rimini". Seguirà alle 21, sempre all’Hotel Corallo una cena elettorale con i portavoce nazionali e locali del Movimento.

Domenica, alle ore 9:30, all’Arco d’Augusto i Parlamentari incontreranno la candidata sindaco al comune di Rimini, Gloria Lisi, si sposteranno poi a Cattolica dove, alle ore 11:00 presso il Bar del Porto (Amni) in Piazza Elvino Galluzzi è prevista la presentazione della lista del Movimento 5