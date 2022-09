Elezioni, Verucchio Domani sta con Gnassi: "Efficace sognatore come noi e testimone di tempi gloriosi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Apprendiamo della visita dell’amico Andrea Gnassi a Verucchio e della sua volontà di impegnarsi nella realizzazione del Parco Archeologico Multimediale (PAM). Gli ricordiamo però che prima di convincere i palazzi romani, avrà un duro compito nel convincere la Sindaca e l’Amministrazione di Verucchio a realizzarlo!

Perché mentre quel progetto era il cuore del programma elettorale di “Verucchio Domani” e del PD (oggi all’opposizione a Verucchio) nelle previsioni dell’attuale maggioranza e nelle dichiarazioni pubbliche di autorevoli esponenti e abili comunicatori-sostenitori dell’Amministrazione Sabba, invece del PAM si intendeva realizzare un parcheggio, oppure si voleva rivedere completamente il progetto in quanto utopia irrealizzabile a favore di potenti e suggestivi addobbi floreali. In questi anni di amministrazione poi, e’ stato pochissimo il tempo speso intorno a questa idea.

Noi sappiamo invece perché Andrea ci crede: perché pensa che il Nostro Comune sia quello degli anni in cui le Amministrazioni di “Verucchio Domani” e del PD, insieme a lui assessore provinciale al Turismo, aveva conquistato un ruolo centrale e di prestigio nelle politiche culturali dell’intera Provincia. Purtroppo non è più così.

Chi accompagnava il candidato forse poteva informarlo meglio ! L o scippo dei finanziamenti è avvenuto si anni fa, ma du rante l’era Sabba nulla si è fatto in merito , mentre altri Comuni a noi vicini hanno avuto fior di finanziamenti in piena era covid. S emplicemente non ci si credeva ...e non ci si crede.

Ad Andrea, efficace sognatore come noi e testimone di tempi gloriosi che speriamo tornino, va il nostro sostegno. Fiduciosi che in futuro, magari anche noi, avremo il suo.