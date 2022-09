Elezioni, Vita si presenta: "Una nuova realtà politica, con radici nei valori puri e inviolabili della libertà"

Domenica 18 settembre, dalle ore 16.30, presso l'Arena "Francesca da Rimini" si svolgerà la manifestazione di Vita, partito che ha riunito "le forze coerenti del dissenso, la resistenza costruita negli ultimi 6 anni in questo paese e ha preferito la Vita rispetto ad una agenda nazionale che spinge da tempo il nostro paese verso la distruzione economica, sociale, sanitaria, culturale", così nella nota.

"Saremo in piazza per dire Vota la Vita, rispondendo ai milioni di italiani che in questi due anni si sono opposti con forza, lealtà e coraggio alle restrizioni dei nostri diritti naturali e costituzionali. Sara Cunial, Parlamentare della Repubblica, unica ad essersi sempre, con totale coerenza, opposta ad ogni riduzione dei diritti patita dal popolo è stata di ispirazione per tutti noi, e lo è ancora oggi". Riportiamo le sue parole per spiegare cosa è Vita: “Una comunità sociale e politica di esseri umani coscienti, consapevoli e coerenti che hanno deciso di smettere di delegare le decisioni che riguardano la loro Vita e hanno scelto di mettere i propri migliori talenti a disposizione della comunità nazionale”.

Sara Cunial (parlamentare indipendente), Davide Barillari (consigliere regionale), Paolo Sensini (No Paura Day), Luca Teodori (3V), Edoardo Polacco (Sentinelle della Costituzione-Io sto con l'Avvocato Polacco), Maurizio Martucci (Alleanza Italiana Stop 5G) sono i fondatori di Vita.

"Vita vuole costruire una nuova realtà politica, con radici salde nei valori puri e inviolabili della libertà di scelta, nel profondo rispetto e cura per la Vita, per la memoria di ogni essere vivente e per l’intero ecosistema. Per le libertà e i diritti naturali. Per l'amore verso la Vita".