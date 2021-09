Elezioni, Ylenja Lucaselli a Cattolica per sostenere Massimiliano Gessaroli

Lunedì mattina, presso il bar Adler si è svolta la conferenza stampa di Fratelli d'Italia con la partecipazione dell'onorevole Ylenja Lucaselli, del Consigliere Regionale Michele Barcaiuolo e del candidato sindaco del centrodestra Massimiliano Gessaroli.

"Siamo qui oggi per ribadire il nostro sostegno a Massimiliano Gessaroli, candidato civico, un professionista affermato e competente, che rispetta e sente propri i valori e la cultura di centro destra, in grado di sostenere esclusivamente gli interessi di Cattolica.

Fratelli d’Italia ha schierato una gran squadra a suo sostegno, e il nostro obiettivo è finalmente dare la possibilità a Cattolica di tornare ad essere grande. Gennari è stato un sindaco da solo, abbandonato dal suo stesso partito. Il m5s ha tradito tutte le promesse fatte. Fratelli d’Italia invece ha creato una rete di amministratori, dai comuni alla regione al parlamento, che aiuta e sostiene i sindaci di tutte le realtà".

"Sono necessari incentivi agli artigiani, alle botteghe e alle piccole attività non soltanto durante il periodo stagionale ma tutto l'anno, attraverso una più ampia destagionalizzazione del turismo. Basta reddito di cittadinanza ed assistenzialismo, più agevolazioni alle imprese che creano lavoro. Votare Gessaroli vuol dire aver certezza di ascolto e confronto a tutti i livelli." affermano il Consigliere Regionale Michele Barcaiuolo e l'onorevole Ylenja Lucaselli.

"Affidabilità, competenza, condivisione e trasparenza sono i principi sui quali ci baseremo per amministrare la nostra città. Il nostro programma si basa su pochi punti ma realizzabili, frutto di mesi di ascolto delle necessità dei cittadini. Dalla riqualificazione delle strade e dei marciapiedi alla mobilità sostenibile con la realizzazione di nuove piste ciclabili passando per un nuovo assetto per quanto concerne la viabilità cittadina, necessaria anche per rilanciare le attività locali." Afferma Massimiliano Gessaroli.