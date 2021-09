Elly Schlein a Cattolica e Rimini: "Il cuore rosso di Rimini Coraggiosa ci ricorda quali sono i nostri valori"

La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, ha fatto tappa a Cattolica e Rimini nella giornata di domenica 12 settembre nell’ambito delle iniziative promosse da Rimini Coraggiosa e Cattolica Coraggiosa in vista delle prossime elezioni amministrative. Al bar Staccoli di Cattolica Schlein ha preso parte al dibattito su "Diritti e transizione ecologica" e alla presentazione dei candidati di Cattolica Coraggiosa insieme alla candidata sindaca Franca Foronchi. A seguire ha raggiunto il bagno 27 di Rimini per continuare a parlare di "Diritti e lotta alle discriminazioni" durante un incontro pubblico. Qui l'hanno raggiunta anche il candidato sindaco Jamil Sadegholvaad e Chiara Bellini, scelta come prossima vicesindaca. A rappresentare la lista Rimini Coraggiosa i capolista Marco Tonti e Mara Marani e la coordinatrice Francesca Macchitella.

"Condividiamo fortemente i valori di Rimini Coraggiosa con cui abbiamo lavorato tanto per arrivare al nostro programma di coalizione. L'attenzione per i diritti sociali, di genere e per tutta quella che è la lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni. Centrale anche l'attenzione all'ambiente e alla partecipazione", ha dichiarato in apertura Chiara Bellini. "Un Comune deve prendere posizioni chiare e precise contro le discriminazioni e far sì che ogni persona possa sentirsi a casa propria. L'Amministrazione comunale è l'istituzione più vicina alle persone e quindi la sua forza si esprime anche su queste materie di natura umana ed etica", ha sottolineato Marco Tonti.

La vicepresidente Schlein ha espresso vicinanza alla famiglia del bambino ferito nella giornata dell'11 settembre scorso e ha apprezzato la risposta della comunità riminese nei confronti della grave vicenda. "Ringrazio i tanti presenti a questo momento di incontro accolto da una città che è cambiata molto in questi ultimi anni attuando un'opera raffinata di riqualificazione a partire dal lungomare qua accanto fino ad arrivare a questa passerella che è stata notata anche dal New York Times", ha commentato Schlein. "Il cuore rosso di Rimini Coraggiosa ci ricorda quali sono i nostri valori: noi siamo persone di una sinistra ecologista, progressista, femminista e antifascista. Uno dei problemi attuali è l'indifferenza e per questo dobbiamo contrastarla essendo uniti e con la partecipazione". Tra i temi affrontati anche i servizi di prossimità (con particolare riferimento all'ambito sanitario), l'attenzione alle fasce più deboli, un lavoro di qualità contro il precariato e lo sfruttamento e la transizione ecologica. In conclusione ha invitato ognuno dei presenti a fare la propria parte.