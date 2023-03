Emma Petitti e Alice Parma elette nella direzione nazionale del Partito Democratico

All’assemblea nazionale del Partito democratico tenutasi a Roma per la proclamazione di Elly Schlein a segretaria del Pd dopo l’esito delle recenti primarie, c’è anche spazio per i riminesi. Su tutti Emma Petitti, già presidente dell’assemblea legislativa regionale e Alice Parma, sindaca di Santarcangelo, ora elette nella direzione nazionale del partito. "È una forte emozione vivere l’Assemblea nazionale che ha proclamato Elly Schlein prima donna segretaria nazionale del Partito Democratico - ha commentato la Petitti. - Un Pd che lotta contro le disuguaglianza, che mette in campo una strategia per l'emergenza climatica, che porta avanti politiche per ridurre la precarietà e rimettere al centro il lavoro. Un Pd che fa scelte per essere più aperto, più inclusivo, più partecipato, con una leadership femminista, seria e serena, capace di parlare ad una comunità larga, di riportare il Pd protagonista nel Paese e alternativo a questa destra gretta e senza una direzione per il Paese. Voglio ringraziare la nostra segreteria per avermi proposta per la direzione nazioane, è un impegno e una responsabilità rinnovata con cui vivrò questa nuova fase politica".