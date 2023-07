Emma Petitti incontra la commissaria prefettizia Rita Stentella. “Massima disponibilità e collaborazione"

La presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, ha incontrato a Riccione la commissaria prefettizia Rita Stentella. "Si è riallacciato così un dialogo cordiale con la dottoressa Stentella, che avevo già avuto modo di conoscere a Bologna durante la sua precedente esperienza professionale in Prefettura, quando ricoprivo il ruolo di assessora regionale", ha sottolineato Emma Petitti.

Tanti gli argomenti sul tavolo a partire ovviamente dalla attuale situazione di Riccione "confermando da parte mia tutta la collaborazione istituzionale possibile come Regione Emilia-Romagna in questa fase così delicata per il Comune di Riccione – continua la presidente dell’Assemblea legislativa –. Abbiamo affrontato anche il tema di questo particolare periodo legato alla stagione turistica, che quest’anno è messa a dura prova da diversi fattori, tra cui l’alluvione e l’inflazione che ha colpito la capacità di spesa di molte famiglie. Io stessa, confrontandomi nei giorni scorsi con diversi operatori economici e cittadini riccionesi, ho avvertito la necessità di voler trascorrere la stagione turistica nel miglior modo possibile, in particolare per quello che riguarda l’organizzazione di eventi, la cura della città, la sicurezza e l’ordine pubblico".

La commissaria Stentella nell’accogliere la presidente Petitti ha sottolineato di avvertire il calore della comunità riccionese attorno alla sua attività e quindi "ci sono tutti i presupposti per affrontare questa fase difficile per rispondere alle esigenze del territorio in stretta sinergia, come sempre è stato, tra le istituzioni", ha concluso Petitti.