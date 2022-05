Emma Petitti incontra il Questore Lavezzaro: sicurezza e violenza di genere i temi affrontati

La presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, ha fatto visita a nuovo Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro. “È stata l’occasione per dare il benvenuto alla prima donna a capo della polizia riminese - commenta Petitti -. Insieme abbiamo affrontato il tema delle prossime sfide da affrontare per la città e delle sinergie da attivare a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, soprattutto in vista della prossima stagione estiva. Durante l’incontro estremamente positivo e costruttivo ho dato massima disponibilità come Regione Emilia-Romagna a collaborare nelle relazioni a livello regionale e nazionale - continua Petitti - . Tra le necessità già emerse quelle di rinforzi per i mesi estivi, con la speranza di un invio tempestivo, e il rafforzamento del sistema di videosorveglianza, fondamentale come aiuto e supporto dell’attività degli agenti. Centrale poi il tema della violenza di genere e quindi l’attenzione e il sostegno alla rete di protezione delle donne già attivata a Rimini e che si intende potenziare sempre di più”.