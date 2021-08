Erbetta denuncia: "Emerse delle problematiche alle condotte fognarie di piazzale Kennedy"

I lavori del Piano di salvaguardia della balneazione e, in particolare, l'opera fognaria realizzata in piazzale Kennedy sono nel mirino dell'esponente di Rinascita civica e candidato a sindaco di Rimini Mario Erbetta che denuncia come "il Psbo ancora prima di essere collaudato ha dei problemi seri". Secondo Erbetta, infatti, "delle tre condutture di Piazzale Kennedy, una era fuoriuscita dall'interramento fatto nella sabbia ed e? inutilizzabile, una e? parzialmente efficiente e l' altra invece e? pienamente operativa. Mi hanno riferito che il Comune ha commissionato una perizia a un sub per verificare lo stato delle condutture e che e? in atto un contenzioso tra Hera e la ditta appaltatrice dei lavori". Una situazione che è stata al centro di un'interrogazione presentata dallo stesso Erbetta in consiglio comunale e, come riferisce l'esponente di Rinascita civica, "l'assessore Montini, pur garantendo l'efficienza globale dell'intero impianto, ha confermato che una tubatura e? fuori uso, che sono in atto degli accertamenti e che non e? stata ancora collaudata la struttura per cui ancora ad oggi non vi e? un vero contenzioso in atto tra Hera e la ditta appaltatrice".

"Ancora una volta - chiosa il candidato sindaco - le mie informazioni erano veritiere e che Hera ha contestato i lavori in fase di collaudo alla ditta perche? la tubatura e? uscita dalla sede interrata ed e? inservibile e sembra che anche la seconda rischia di fare la stessa fine.

Rimane il fatto che noi cittadini riminesi paghiamo nelle bollette dell'acqua i 100 milioni per realizzare un'opera, il Psbo, che ancora prima di partire dimostra tutti i limiti strutturali del caso; ma la cosa ancor piu? grave e che nessuno in Consiglio Comunale ad oggi era a conoscenza dei problemi delle condutture di Piazzale Kennedy, opera che il Sindaco con la Valigia continua ad esaltare e a portare come esempio di efficienza amministrativa".