Erbetta: "Grande disaffezione verso la politica, auguro a Jamil un buon lavoro"

"Una grande bella avventura". Commenta così l'esito delle elezioni amministrative di Rimini il candidato sindaco di Rinascita Civica Mario Erbetta uscito sconfitto dalla tornata elettorale e che non entrerà nemmeno in consiglio comunale. "I risultati di ieri - spiega Erbetta - hanno confermato la grande disaffezione dei cittadini verso la politica ma anche che i Riminesi hanno deciso che il Pd e i suoi alleati devono governare la Città. Ne prendo atto e riparto dai 1131 Riminesi che mi hanno onorato del loro voto. Da qualche parte dovevamo partire e partiremo dal 1,84% dei consensi ottenuti per continuare la nostra politica riformista. Sarei falso se non dicessi che mi aspettavo di arrivare al 3% per rientrare in Consiglio Comunale, ma questa è la volontà dei votanti e questa è la democrazia. Ringrazio tutti componenti di Rinascita Civica, tutti i candidati Consiglieri, gli amici dell'Avanti! e i Liberalsocialisti per l'appoggio e il sostegno in questa grande avventura. Ringrazio inoltre tutti i cittadini che hanno creduto in me come Sindaco dandomi in particolare tante manifestazioni di stima. Auguro a Jamil un buon lavoro perchè la città ne ha bisogno come auguro a tutti i consiglieri eletti di ragionare e votare solo per il bene della città. Questo non è un addio alla politica ma un' arrivederci alle prossime elezioni locali a partire dai comuni che andranno al voto l'anno prossimo. Rinascita civica è nata 3 anni fa prima delle elezioni riminesi e continuerà a vivere dopo le elezioni. Avanti! Per la creazione di un vero polo riformista".