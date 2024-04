Erbetta (Rinascita Civica): "Da anni denuncio che il Metromare è la piazza di spaccio più grande di Rimini"

Dopo i controlli della Polizia Municipale di Riccione, che ha passato al setaccio i mezzi e le fermate del Metromare evidenziando come la linea del trasporto pubblico sia abitualmente frequentata da spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, il presidente di Rinascita Civica, Mario Erbetta, sottolinea come il "tempo è galantuomo" in quanto "da anni denuncio come la tratta sia la piazza di spaccio più grande di Rimini". In una nota stampa, infatti, ricorda come i pusher "danno appuntamento ai clienti alle fermate del per le dosi, che gli stessi nascondono la droga nelle siepi vicino alle fermate o sugli autobus stessi e che bisognava intervenire con forza utilizzando le unità cinofile che io quando ero consigliere riuscii a farle costituire a Rimini". "Il Sindaco di Rimini - attacca il presidente di Rinascita Civica - ad oggi ha evitato di utilizzare le unità cinofile a tal fine, se non in rari casi e in orario diurni, anche dopo che suo fratello è stato malmenato e derubato da uno spacciatore nei pressi del Metromare. La Polizia Municipale di Riccione invece sta facendo quello che ho sempre chiesto e cioè controlli massicci con i cani antidroga sia sul Metromare e sulla Linea 11".

"Risultati: in un solo weekend mezzo etto di droga sequestrata, 5 detentori di droga denunciati - ricorda Erbetta. - La prova che le mie reiterate denunce erano vere e che il Metromare, dall'imbrunire è terra di nessuno dove predoni e spacciatori fanno quello che vogliono sapendo che non ci sono controlli di polizia. Ancora una volta mi dispiace di avere ragione. Ma ora dopo questa operazione Il Sindaco di Rimini e la sua Giunta non potranno chiudere gli occhi e fare finta di niente. Bisogna riportare la sicurezza e la legalità sulla linea del Metromare e per farlo ci vogliono controlli di polizia con le unità cinofile costanti e metodiche come avviene in tutte le linee delle metropolitane europee. Perché fare una nuova linea verso la fiera e non renderla sicura vuol dire solo buttare via 50 milioni e ottenere il risultato di creare una nuova piazza di spaccio e degrado in mano a balordi e delinquenti".