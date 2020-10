Erbetta risponde alla bocciatura della Spinelli sulla candidatura a sindaco: "Diffido dalle liste civetta"

"Ho visto le dichiarazioni di rete civica sulla mia candidatura. Preciso che i nostri programmi sono incompatibili", spiega Mario Erbetta, consigliere comunale di Rinascita civica che proprio alcuni giorni fa ha annunciato la sua candudatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative.

"Noi proponiamo la terza via (ne con la destra né con la sinistra) e loro sono una lista civica del centrodestra. Conosco bene il loro progetto e non lo condivido. Noi siamo una lista civica che da due anni lotta con indipendenza senza Padrini e senza Padroni. Io non ho mai avuto tessere di partito mentre chi prova a screditarmi con il sorriso si. Diffido dalle liste civiche civetta che nascono a ridosso delle elezioni regionali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Erbetta precisa che "Rinascita civica viene da lontano ed è un progetto che guarda lontano oltre il Comune di Rimini e le elezioni di Santarcangelo ne sono la prova. La nostra lista ha come progetto un grande centro autonomista che aggreghi socialisti, socialdemocratici, popolari, verdi, repubblicani, liberali e tutti coloro che non si ritrovano nell'immobilismo del PD e nel populismo della destra. Un progetto civico con un'ideologia semplice pane e lavoro per tutti. Pochi fronzoli e politica su meriti e bisogni. E' ora di cambiare".