L’eurodeputata Elisabetta Gualmini presenta al Cinema Fulgor il suo nuovo libro “Mamma Europa”

Nuove generazioni a confronto sul presente e il futuro del Vecchio Continente. Sabato 25 marzo farà tappa a Rimini il tour di presentazione del libro “Mamma Europa” di Elisabetta Gualmini, edito da Il Mulino. L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici della provincia, avrà inizio alle 11.30 con un momento conviviale, una colazione offerta al Cinema Fulgor di Corso D’Augusto 162 cui seguirà l’incontro con l’eurodeputata in Sala Giulietta in quello che vuole essere un dialogo intergenerazionale tra giovani e non solo sul libro e su come l’ Europa dopo anni in cui è stata percepita come un organismo guidato da burocrati, appaia oggi più attenta alle persone.

Docente di scienze politiche all’Università di Bologna e già Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, in “Mamma Europa” parte dalla considerazione che dopo il Qatargate, non si potrà più dire che in Europa non succede nulla e non vale la pena impegnarsi per poi riflettere su un’Europa completamente nuova incentrata su solidarietà, protezione sociale e sostenibilità ambientale. L’eurodeputata autograferà quindi le copie del libro, con un book shop a cura della Libreria Riminese.

“L'Europa giocherà un ruolo decisivo per il nostro futuro. Tante sono le opportunità di rigenerazione e miglioramento della qualità della vita delle persone e nel nostro territorio, grazie al Next Generation EU, tante sono le sfide da affrontare, su tutte quella di un lavoro dignitoso e di qualità. Su queste l’Europa c’è e si è spesa, leggasi la direttiva sui rider che ha visto il Parlamento Europeo incaricare proprio Elisabetta Gualmini di avviare i negoziati sulle nuove regole per i lavoratori delle piattaforme. - commenta il segretario provinciale Filippo Sacchetti - Ringrazio Alessandro Romano per essersi fortemente speso nella realizzazione dell’evento che insieme a Edoardo Carminucci ho apprezzato e sostenuto”.