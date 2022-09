“Che cos’è per te l’Europa?”, i giovani del Pd dialogano con Benifei, Tosiani e Gnassi

Il Partito Democratico di Rimini dà il via alla campagna elettorale con il primo appuntamento in data 5 Settembre alle ore 18:00 presso la Sala Giulietta del Cinema Fulgor. Un primo appuntamento che vede al centro del dibattito la presentazione del libro “Che cos’è per te l’Europa?” di Virginia Volpi. Dialogherà con l’autrice Guglielmo Agolino, assemblea nazionale Pd.

Ci saranno tanti ospiti tra cui Brando Benifei, Capodelegazione Pd al Parlamento Europeo; Luigi Tosiani, segretario Pd Emilia Romagna e Andrea Gnassi, già sindaco di Rimini e candidato alla Camera dei deputati. L’iniziativa è organizzata da Carlotta Montani, responsabile formazione segreteria comunale Pd in collaborazione con i giovani democratici della provincia di Rimini.

“Non è mai abbastanza parlare di Europa - prosegue Montani - solo con la solidarietà riusciremo ad affrontare molte delle sfide presenti in questo periodo storico. Le elezioni del 25 settembre saranno decisive per noi e per l’Europa, per questo è fondamentale parlarne ora. Lo faremo con tanti ospiti, dal contesto locale al contesto Europeo, che ci aiuteranno a capire meglio il perché della sfida europea”.