Europa Verde contro la Lega: "Strumentalizzano anche la violenza sulle donne"

"Ancora una volta assistiamo alla strumentalizzazione politica di quella che è un'emergenza nata dalla nostra struttura sociale: la violenza contro le donne". Con queste parole il gruppo provinciale Europa Verde Rimini controbatte ai parlamentari leghisti Jacopo Morrone ed Elena Raffaelli in merito al loro intervento a commento di una violenza sessuale. "Essi attribuiscono all'esasperazione da lockdown la causa delle violenze inaudite perpetrate dal fidanzato contro una donna di Cattolica - afferma Europa Verde - Le loro dichiarazioni non fanno altro che giustificare i comportamenti criminali dell'uomo arrestato e non solo: spostano il focus dell'attenzione sui rischi del lockdown, quindi sul “no alle restrizioni” che sappiamo essere un cavallo di battaglia della propaganda leghista in questa crisi pandemica globale".

"Noi di Europa Verde Rimini chiediamo che il grande tema della condizione femminile e della violenza contro le donne venga affrontato all'interno del dibattito pubblico con la dignità che merita, riconoscendo la sua specificità e le sue caratteristiche peculiari".

L'appello è che "le donne non vengano più classificate come “soggetti deboli” ma come persone che hanno diritto alla propria autodeterminazione e alla propria libertà".