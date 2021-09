Europa Verde e Silvia Zamboni a Rimini: al centro degli incontri il traffico

Sabato 18 settembre Europa Verde Rimini incontrerà alcuni comitati dei cittadini insieme alla consigliera regionale Silvia Zamboni che è anche vice-presidente dell’Assemblea Legislativa regionale. Gli incontri si terranno presso la vecchia pescheria dalle 10 alle 13, e saranno ovviamente aperti a tutti. Europa Verde in questa campagna elettorale si pone in ascolto dei cittadini e delle esigenze che emergono dalla città, per quelli che saranno poi i primi impegni dei suoi rappresentanti in Consiglio Comunale. Alle 10, la Zamboni e i candidati di Europa Verde Rimini incontreranno il comitato che ormai da 20 anni cerca soluzioni alternative alla variante della ss16, composto in particolare da agricoltori che protestano per le possibili colate di cemento sulle loro colture nel caso in cui il progetto venisse realizzato. Alle 12 l’incontro sarà con il comitato di via Ducale e rione Clodio che in questi giorni vive fortemente il disagio aumentato a causa della riapertura delle scuole e di conseguenza del traffico cittadino; le immagini che questi cittadini condividono sono ormai sui social tutti i giorni. Infine alle 12,30 sarà la volta del comitato che dice no alla nuova piscina di Viserba nel parco Don Tonino Bello, da tempo già in contatto con Europa Verde, che proporrà siti alternativi dove costruire la necessaria struttura sportiva.

Silvia Zamboni è nata a Bologna, ed è stata eletta consigliera regionale alle ultime regionali del 2020. nelle liste di Europa Verde. Come giornalista si occupa prevalentemente di tematiche ambientali, di sviluppo sostenibile e green economy, economia circolare, transizione energetica low carbon, agricoltura biologica, politiche urbane sostenibili, sharing economy, politiche europee a supporto della transizione ecologica, democrazia partecipativa. Ha già avuto esperienze amministrative: come assessora all'Ambiente del Comune di Bologna dal 1996 al 1999, e poi come Presidente del Quartiere Reno di Bologna dal 1999 al 2004.