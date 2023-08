L'Europarlamentare Ghidoni in vacanza in Romagna, incontro con il sindaco di Bellaria

Il sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto la visita dell’onorevole Paola Ghidoni. Parlamentare europea in quota Lega, componente della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e di quella per l’occupazione e gli affari sociali, l’onorevole Ghidoni è stata accolta presso la residenza comunale anche dal vicesindaco Bruno Galli e dagli assessori Adele Ceccarelli e Flaviana Grillo. L’europarlamentare, che ha scelto la Romagna e Bellaria Igea Marina quale meta delle proprie vacanze estive anche come testimonianza e contributo rispetto al post alluvione, si è intrattenuta con gli amministratori locali per quello che è stato un confronto estremamente cordiale.

Il sindaco Filippo Giorgetti ha avuto l’opportunità di illustrare le non poche peculiarità del territorio romagnolo e le eccellenze bellariesi del comparto agricolo. Sul piatto, temi quali il turismo e il legame tra l’Europa e la tradizione dell’accoglienza in Riviera, ma soprattutto quell’agricoltura e quello sviluppo delle aree rurali che possono tornare volano prezioso di crescita, anche occupazionale, per le giovani generazioni: da questo punto di vista, dall’incontro è emerso un terreno comune di impegno che riguarda i tassi di interesse, e la necessità di operare affinché, in primis a livello comunitario, le condizioni di credito divengano più favorevoli a chi si avvicina all’impresa, anche in ambito agroalimentare.