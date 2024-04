Europee, Fratelli d'Italia: "Pronti per le elezioni e prepariamo il ribaltone a Riccione"

Grande partecipazione e successo per il candidato alle Europee Stefano Cavedagna a Riccione. Perfetta l’organizzazione dell’evento affidata al coordinatore locale e consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Paolini.

“Onorato di aver accompagnato Cavedagna – commenta Paolini – nei comuni del territorio e di averlo ospitato in casa nostra a Riccione. Lui è un giovane di grandi prospettive e ha dimostrato di essere capace di entrare in empatia con i tanti sostenitori che lo hanno accolto durante l’aperitivo che abbiamo organizzato. Siamo pronti per la sfida europea e ci tengo anche a ricordare che stiamo continuando a lavorare sodo dall’opposizione pronti anche a candidarci a guidare la città fra 3 anni quando scadrà il mandato di questo centrosinistra sempre in difficoltà e poco permeato nel tessuto cittadino. Siamo convinti – conclude Paolini – che Riccione debba e possa meritarsi di più”.

All’incontro con Cavedagna erano presenti amici, sostenitori, elettori e vertici di Fratelli d’Italia con le due parlamentari Beatriz Colombo e Domenica Spinelli accompagnate dal coordinatore provinciale Nicola Marcello