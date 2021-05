Eurovision 2022 in Romagna, DiMaio: "Abbiamo tutte le carta in regole: sostenere in tutti i modi la candidatura"

Dopo l'idea lanciata dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi, che all'indomani della vittoria dei Maneskin ha candidato la città ad ospitare l'edizione 2022 dell'Eurovision, a rilanciare la proposta è il deputato romagnolo Marco Di Maio, vice presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera: "La Romagna ha tutte le carte in regola per ospitare l’Eurovision del 2022. Grazie alla vittoria dei Måneskin, il prossimo anno toccherà all'Italia organizzare la competizione musicale europea. La Romagna ha tutte le carte in regola per poter tenere un evento di questa portata". "Abbiamo le strutture, il know how, l’organizzazione e i servizi necessari per garantire un grande evento internazionale che dia risalto all’Italia - afferma Di Maio. - D’altronde sono note le nostre qualità nell’ambito dell’accoglienza, della ricettività e la qualità delle infrastrutture che collegano costa e Appennini, passando per le città romagnole. Appoggiamo quindi con forza la proposta di ospitare l’Eurovision 2022 a Rimini e in Romagna, per un grande evento che veda coinvolta tutta la Romagna; un’occasione straordinaria per favorire il turismo e l’indotto che ne potrà derivare, con benefici in termini di visibilità per tutto il territorio. Pensare in grande non è un reato: soprattutto quando si hanno le forze e la capacità per poterlo fare".