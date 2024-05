L'ex consigliere leghista ora appoggia i civici: "Appello ai miei elettori, sostenete Borghini"

"Mi rivolgo a tutti i residenti di Santarcangelo di Romagna, in particolar modo agli 835 santarcangiolesi che nel 2020 hanno deciso di darmi fiducia, votandomi alle elezioni regionali. Da ex consigliere comunale porto Santarcangelo nel cuore e non posso fare a meno di impegnarmi e fare la mia parte per realizzare quel cambiamento che Santarcangelo aspetta da tempo". Questa le parole del consigliere regionale Matteo Montevecchi, appena uscito dal gruppo della Lega, per passare nel gruppo Indipendente. "Questa volta non sarò candidato alle elezioni comunali, ma ho deciso comunque di sostenere in prima linea l’amico Barnaba Borghini, che si candida a sindaco di Santarcangelo con la lista “Alleanza Civica - Borghini Sindaco”, dopo aver svolto questi ultimi cinque anni come consigliere comunale d'opposizione per il paese che ama e in cui vive".

"Alleanza Civica - Borghini Sindaco è una lista composta da 16 candidati consiglieri tutti residenti a Santarcangelo di Romagna e che rappresenta la vera alternativa al Partito Democratico - sostiene il consigliere regionale -. Vi invito a supportare la candidatura a sindaco di Barnaba Borghini e la sua lista come meglio potete, attraverso il passaparola con gli amici santarcangiolesi. Si tratta dell'unica lista in grado di ricevere il sostegno da parte dell'elettorato storico del centrodestra, dei delusi, del civismo e di chi è stancato di questa amministrazione e vuole provare finalmente a voltare pagina".

"Il fatto che in un solo giorno (sabato 20 aprile) la lista Alleanza Civica di Borghini sia riuscita a raccogliere oltre 300 firme per potersi presentare alle elezioni, dimostra la grande determinazione e convinzione dei santarcangiolesi. C'è voglia di cambiamento e non si può perdere l'occasione".