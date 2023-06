Gli ex consiglieri usciti dalla maggioranza: "L'amministrazione uscente è stata immobile e inefficiente"

A seguito del commissariamento del Comune di Riccione, intervengono i due ex consiglieri che si erano dimessi dalla maggioranza per approdare nel gruppo misto. Si tratta della posizione del coordinatore di Riccione in Azione ed ex consigliere comunale del Gruppo Misto Gianluca Vannucci e dell'ex consigliera comunale del gruppo misto Valentina Villa. "Grande imbarazzo abbiamo provato nel leggere le esternazioni a mezzo stampa del segretario Pd Riziero Santi - scrivono in una nota -. Il segretario del Partito Democratico Riccionese alimenta l’allarme sicurezza per la presenza di baby gang a Riccione come se la sentenza del Tar, che ha annullato qualche giorno fa l'elezione della Angelini per gravi e diffuse irregolarità nelle operazioni dei seggi elettorali, avesse in qualche modo provocato il via libera all’ingresso massiccio di delinquenti nella nostra città".

"Queste dichiarazioni dimostrano ancora una volta la totale inadeguatezza del partito più importante della coalizione Angelini che, pur di far passare l'idea che l'uscita di scena dell'ex sindaca sia una grave perdita per Riccione, non si fa minimamente scrupolo per l'impatto che possono avere tali affermazioni nell'opinione pubblica e soprattutto nei nostri turisti. Alimentare la paura di gravi problemi di ordine pubblico è un atto sconsiderato, del tutto privo di fondamento, utile solo per la costruzione narrativa di una campagna elettorale già iniziata".

"Vogliamo rammentare al signor Santi che nei 12 mesi di governo l'amministrazione Angelini non ha né investito i due milioni di euro promessi sulla sicurezza e neppure realizzato quella task force tanto millantata - scrivono i due ex consiglieri -. Sia nella scorsa estate sia in questa appena iniziata vengono impiegati vigilantes come ausiliari delle forze dell’ordine ma questo progetto è stato avviato ancor prima delle elezioni dello scorso anno come ampiamente riferito da tutti i comitati di quartiere della città".

"Comitati che, in sfregio alle più elementari regole della collaborazione civica, quest'anno, sono stati incredibilmente esclusi dall'amministrazione dalla discussione sulle zone da sorvegliare. Il segretario del Pd dimentica o finge di non sapere che il controllo dell’ordine pubblico viene disposto dal Questore, che già nell’estate 2022 ha dimostrato una grandissima attenzione verso il territorio riccionese e con le dichiarazioni manca di rispetto non solo alle forze dell'ordine ma anche verso il Commissario Prefettizio che ha appena assunto questo ruolo a Riccione e necessita del sostegno di tutte le forze politiche per operare al meglio per la nostra città. La dottoressa Stentella è stata prefetto di Ascoli ed ha avuto anche incarichi di Capo della Segreteria di Sicurezza a Perugia; il suo curriculum parla chiaro e avrà sempre la nostra fiducia e il nostro pieno sostegno. Invitiamo pertanto Riziero Santi e gli ex amministratori comunali a evitare dichiarazioni improvvide e a rispettare e sostenere il lavoro delle forze dell’ordine, a tutela del buon nome della nostra città che in questi ultimi 12 mesi ha sofferto già abbastanza per l'immobilismo e l'inefficienza della macchina amministrativa".