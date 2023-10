Ex nuova Questura, il Pd: "Il pubblico interesse non lo decide una società privata"

"Il pubblico interesse non lo decide una società privata". Sono lapidari Filippo Sacchetti e Fiorella Zangari del Partito Democratico sulla querelle innescata nei giorni scorsi sull'immobile dell'ex nuova Questura di Rimini al centro di una battaglia a suon di comunicati stampa tra la proprietà della struttura e l'amministrazione comunale riminese. Al centro delle polemiche il destino del fabbricato che Ariminum Sviluppo Immobiliare vuole concretizzare nel progetto RiminiLife che prevede, tra le altre cose, un supermercato. Una proposta rigettata dal Comune il quale sostiene che "la presentazione inoltrata in vie formali al Comune di Rimini, e dunque l'unica valida amministrativamente, prevede interventi per 26.865 metri quadrati di cui 1.500 metri quadrati di superficie commerciale per la vendita al dettaglio e 4.500 metri quadrati di superficie annessa. Una estensione nel complesso sensibilmente superiore nelle dimensioni totali a ogni altra struttura commerciale di 1.500 metri quadrati di vendita attiva nell'ambito urbano di Rimini".

Nella mischia, quindi, si sono gettati anche il segretario provinciale e la segretaria comunale del Pd che in una nota stampa spiegano come "La querelle sulla ex nuova questura ha decisamente superato il paradossale per scivolare nel grottesco. Risulta davvero difficile immaginare dove voglia andare a parare la battaglia a colpi di comunicati stampa di Asi, la società che ha acquistato all’asta l’area della decadente ex nuova questura. Al netto delle questioni in punta di diritto sollevate a mezzo stampa dalla società, resta a nostro avviso necessario ribadire un concetto fondamentale: il pubblico interesse, non lo decide una società privata, lo decide la pubblica amministrazione, lo decidono gli organi di governo del territorio incaricati protempore di fare gli interessi della città; e lo devono valutare liberamente, senza la pressione di condizionamenti esterni e, fino a che le idee non diventano atti vincolanti, anche liberi dalle considerazioni delle passate amministrazioni".

"Asi - aggiungono - ha scelto da subito un approccio doppio, muscolare e provocatorio nei confronti dell’amministrazione, e mediatico con la pubblica opinione, nel maldestro tentativo di imbonirsela. E’ necessario un accordo per dare attuazione ad un piano che coniughi gli interessi pubblici con i legittimi interessi commerciali ed economici della società acquirente. Accordo di programma è anche, non casualmente, il nome del solo percorso urbanistico che permetterebbe di attuare, su un area priva di precisa destinazione urbanistica, degli interventi in anticipo rispetto al normale corso della pianificazione, in anticipo sul PUG. Il problema della ex nuova questura è indubbiamente, e da fine anni Novanta, un problema da risolvere e un'offesa a Rimini, causato dal fallimentare rapporto tra un privato e lo Stato. Ma è un problema che non può risolversi costi quel che costi. Non può essere la comunità riminese a pagare ancora questo 'scandalo' e dunque la sua risoluzione non può avvenire a spese e a scapito del pubblico interesse. Il dialogo non può che partire da qui:, un dialogo costruttivo anche con il possibile attuatore, quali possano essere gli interventi strategici da attuare in quell’area a beneficio di tutto il quadrante urbano. Riteniamo necessario uscire dalle dinamiche muscolari e conflittuali che si sono generate, e tornare a discutere senza pretese e senza pregiudizi nelle sedi opportune, nelle sedi deputate. Noi siamo fermi alla disponibilità dichiarata pubblicamente dal nostro Sindaco in consiglio comunale a costruire un percorso condiviso con Asi, unica strada possibile per passare dal conflitto ad una soluzione felice di un problema pluridecennale della città".